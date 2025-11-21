TBSは20日、「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」（12月21日放送）の収録で、俳優の佐野岳（33）が全治8〜9カ月の大ケガを負ったことを発表した。18日に東京・有明アリーナで収録。同局によると、佐野は「モンスターボックス」と呼ばれる巨大跳び箱競技の17段（高さ2メートル46）に挑み、着地の際に右足を負傷。精密検査で「右膝半月板損傷とじん帯断裂」と診断され、主治医から「腫れが引いた後手術を要する」と診断を受けた。