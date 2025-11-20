モリトが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、２５年１１月期の期末配当予想を３６円から３７円へ増額修正し、年間配当予想を６９円から７０円（前期６３円）へ引き上げた。また、自社株３２０万株（消却前発行済み株数の１０．６７％）を１１月２８日付で消却すると発表しており、これらを好感した買いが入っているようだ。なお、消却後の発行済み株数は２６８０万株となる。 出所：MINKABU PRESS