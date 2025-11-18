お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、100万円を3年間、金利0.35％の定期預金に預けた場合の利息についてです。◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？Q：金利0.35％の3年ものの定期預金に、100万円を預けたら利息はいくら？