１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円６８銭前後と前週末午後５時時点に比べ横ばい圏。ユーロは１ユーロ＝１７９円４４銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５４円６０銭前後で推移していたが、午後０時１０分過ぎには１５４円７８銭前後へドル高・円安が進行。政府による経済対策の規模に関して、財務省は１７兆円台