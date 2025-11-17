ＤＡＩＷＡＣＹＣＬＥがこの日の取引終了後、１０月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比６．５％減と２カ月連続で前年実績を下回った。主に週末の悪天候が続いた影響により、ロードサイド店を中心に来店客数が４．８％減となったことが響いた。なお、全店売上高は同０．７％増だった。 出所：MINKABU PRESS