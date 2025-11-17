ダイレクトマーケティングミックスは急反騰し、２月２７日につけた年初来高値を更新している。前週末１４日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２２０億円から２２５億円（前期比７．４％増）、最終利益予想を１１億円から１２億７５００万円（同５２．８％増）に引き上げた。同時に期末一括配当予想を１円増額