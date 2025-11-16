女優の北川景子（39歳）が11月14日、自身のX（Twitter）を更新。“ずっと痩せている”状態が続いている理由を明かしている。北川はこの日、「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から一年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます…」とつづり、「そんな訳でずっと痩せてます」と、“ずっと痩せている”状態なのは、そうした役が続いているためだと説明。そのため「ば