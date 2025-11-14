サッカー日本代表の公式アカウントが11月14日に更新。「11月10日にJFAオフィシャルWEBサイトに掲載したサッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダーのキービジュアルを変更することといたしました」と伝える。「JI BLUEの皆さんとの取り組みの意図や目的をより正確にお伝えしていくために検討を重ねた結果です」 新たなキービジュアルでは、ブルーの背景にメンバーが横並びの構図だ。同投稿では「サッカー日本代表