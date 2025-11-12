高市政権の発足後、日経平均は史上初めて5万円台に到達した。背景には高市総理の掲げる経済政策への期待がある。ただ、日本経済が本当に市場の期待通りに浮上していけるかについては、慎重な見方も存在する。日本総合研究所の調査部で主席研究員を務める西岡慎一氏は、「日本が“真に強い経済”を実現するため、政府が避けては通れないのが“アベノミクスの再設計”」だと指摘する。同氏のレポートをお届けする。＊＊＊【写真