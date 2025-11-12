１年間に韓国に亡命する脱北者の数は、2000年代に急増して1千〜2千人規模となり、ピークの 2009年には年間2914人に達した。しかし、その後は北朝鮮と中国の国境警戒強化などにより徐々に減少。2024年には236人で、今年も昨年比で減少する見通しとなっている。しかし、これは冒頭で述べた通り「韓国に亡命」した人々の数であり、北朝鮮から脱出（秘密裏に出国）した人全体の数ははるかに多い。その中には短期で帰国する密輸や出稼ぎ