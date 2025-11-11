政府が策定する経済対策に向けて自民党と日本維新の会はそれぞれ提言をとりまとめ、午後、高市総理に手渡します。物価高対策として電気・ガス代の補助などを盛り込んでいます。自民党小林鷹之 政調会長「必要な施策・予算については一切のためらいなく、前例にとらわれることなく、しっかりと断行していくことだと考えております」自民党の提言案では物価高対策として、冬の期間、電気・ガス代の負担を軽減するため支援をお