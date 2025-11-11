アルゼンチンサッカー協会が、2026年に開催される北中米ワールドカップ(W杯)に向けたアルゼンチン代表の新ホームユニホームを発表。そのデザインが話題を呼んでいる。ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、今回のデザインは1978年、1986年、2022年のW杯優勝時のユニホームからインスピレーションを得ているという。３つのトーンのグラデーションになっているライトブルーのストライプが特徴的なデザインとなって