中国の大阪総領事が高市首相の台湾有事に関する発言をめぐり「汚い首は斬ってやるしかない」などとSNSに投稿した問題で、中国外務省の報道官は10日、この総領事の投稿を擁護しました。中国の薛剣・大阪総領事が8日、高市首相の台湾有事に関する国会答弁をめぐり、自身のSNSに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」などと投稿し、日本政府は9日、中国側に強く抗議しています。この問題を受けて中