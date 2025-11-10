モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月12日（水）より、クリスマスシーズンに向けたモスチキンの「ネット特別予約注文」を受け付ける。また、同日から、俳優/歌手の上白石萌音さんの優しい歌声がくつろぎのひと時を温かく包むクリスマスシーズンの新CMの放映を開始する。「ネット特別予約注文」では、2025年12月20日（土）〜12月25日（木）にお渡しするモスチキンの予約ができ、『特別予約注文限定100円