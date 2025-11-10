「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、韓国内の日本映画歴代観客数1位になった。配給会社CJ ENMと映画館入場券統合電算網によると、8月22日に韓国内封切りした「鬼滅の刃」が、8日に累積観客数559万人を突破した。従来の記録は23年に公開された「すずめの戸締まり」で、558万9861人だった。この記録は、封切り79日目で、韓国内封切りした歴代日本映画を含む、日本アニメーショントップとなった