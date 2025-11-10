オランダ1部NECナイメーヘンで活躍する佐野航大。22歳の佐野は、岡山県出身で、鳥取県の米子北高校を経て、ファジアーノ岡山でプロになった。当時19歳だった2023年夏にNECへ引き抜かれると、欧州での評価を高めてきた。中盤の幅広いポジションでプレーできるほか、NECでは急造CBとしての起用にも応えた。今年6月には日本代表デビューを果たし、兄である佐野海舟との共演も話題に。その佐野は、9日に行われたエールディヴィジ第12節