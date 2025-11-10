全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025（地域CL）は9日、1次ラウンドの最終節が各地で行われた。3日連続で試合を行う“3連戦”の最終日。注目の試合結果は以下の通りとなった。■グループA富山新庄クラブ(2分1敗) 1-3 ヴェロスクロノス都農(2勝1分)岳南Fモスペリオ(1勝1分1敗) 4-3 アルテリーヴォ和歌山(1敗)■グループBコバルトーレ女川(3敗) 0-1 FC BASARA HYOGO(2勝1敗)東京ユナイテッドFC(2勝1敗) 1-0 福山シティFC(2勝1敗