小泉佳穂がチームの成長について話した柏レイソルは11月8日、J1リーグ第36節で名古屋グランパスと対戦し、1-0で勝利した。フル出場で勝利に貢献したMF小泉佳穂は「チームとしての成長も感じるような試合でした」と充実の表情で振り返った。お互いが決定機を迎えるも決めきれずに前半を終えると、後半3分にDF原田亘のクロスからオウンゴールを誘発して柏が先制。残りの約40分間で大きなピンチはなく、柏が試合の主導権を握りな