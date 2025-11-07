現在、プレミアリーグ首位を走るアーセナル。2位マンチェスター・シティと勝ち点6の差をつけているうえに、10試合で失点がわずかに3と、抜群の安定感を見せている。今季こそ悲願のプレミア制覇に届くのではとの意見も聞かれるようになった。アーセナルは失点だけでなく、カードも少なく抑えることができている。現在イエローカード10枚、レッドカードはまだ受けておらず、これはプレミアリーグでもっとも少ない数字だ。昨季は10試