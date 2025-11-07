昨年12月も同じ場所で撮影ドジャースの大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能でニューバランス社で撮影した愛犬デコピンとの2ショット写真を公開した。ペットカートにデコピンを乗せ、ニューバランスのキャップをかぶって登場。背景には自身の投球シーンの写真とともに“Welcome, Shohei Ohtani”の文字が入っており、スポンサー契約を結ぶニューバランス社の本部を訪問したとみら