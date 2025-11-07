昨年12月も同じ場所で撮影

ドジャースの大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能でニューバランス社で撮影した愛犬デコピンとの2ショット写真を公開した。

ペットカートにデコピンを乗せ、ニューバランスのキャップをかぶって登場。背景には自身の投球シーンの写真とともに“Welcome, Shohei Ohtani”の文字が入っており、スポンサー契約を結ぶニューバランス社の本部を訪問したとみられる。昨年12月にもデコピンを抱きかかえて、同じ場所で撮った写真を投稿していた

3日（同4日）にロサンゼルスで行われたパレードで、大谷の隣には真美子さんがいたが、デコピンは不参加。2日（同3日）にトロントのロジャースセンターを背景に撮影された写真に続き、大谷のSNSでは4日ぶりの顔見せとなった。

大谷とニューバランス社は2023年1月にアスリート契約を締結。昨年の背景には打者としての自身の写真が映っていたが、投打二刀流を復活させた今年は投手としての写真が映り込んでいる。（Full-Count編集部）