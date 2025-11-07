高市早苗総理が午前3時に“勉強会”をしたことが波紋を広げている。7日の木原稔官房長官の会見でも、記者からの質問が相次いだ。【映像】まだ真っ暗…朝3時に出勤する高市総理（実際の様子）「総理は衆院予算委答弁準備のため午前3時すぎから公邸で秘書官と打ち合わせを行った。自民党総裁に就任した際『ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てて働く』と述べているが、総理の働き方をどう思うか？」と問われた木原官房長官