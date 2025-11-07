2025年11月21日（金）から2026年1月15日（木）までの期間、カプコンカフェ池袋店・梅田店で「たまごっちのプチプチおみせっち」とのコラボ第2弾が開催されます。今回は「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題し、人気キャラクターをモチーフにした限定メニューが登場♡オリジナルノベルティももらえる、ファン必見のキュートなコラボです♪ カプコンカフェ×たまごっち