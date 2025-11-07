カプコンカフェ×たまごっちの夢コラボ第2弾♡キュートすぎるおみせメニューが勢ぞろい

2025年11月21日（金）から2026年1月15日（木）までの期間、カプコンカフェ池袋店・梅田店で「たまごっちのプチプチおみせっち」とのコラボ第2弾が開催されます。今回は「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題し、人気キャラクターをモチーフにした限定メニューが登場♡オリジナルノベルティももらえる、ファン必見のキュートなコラボです♪

カプコンカフェ×たまごっちの限定メニューが登場♪

今回のコラボでは、たまごっちの人気キャラたちが“おみせやさん”になって登場！

「くちぱっちのガレットやさんの温泉ハンバーグガレット」（1,980円）は、彩り豊かな野菜と香り高いバジルソースが食欲をそそる一皿。

復刻メニュー「ききっちのハンバーガーやさんのハンバーグぬきチーズバーガー」（1,980円）もファン待望の再登場です。

さらに、「まるっちのケーキやさんの『自分でつくってね～』パンケーキ」（1,650円）は、自分好みにアレンジできる体験型スイーツ♪

他にも、「みるくっちのアフタヌーンティーやさん特製みるくてぃー」（880円）や「スイーツプレート」（1,980円）など、写真映え抜群のメニューが勢ぞろいです。

ドリンクやスイーツもたっぷり♡楽しいメニューが満載

コラボドリンクも見逃せません。「めめっちのめがねやさん特製 視力検査ヨーグルトドリンク」（880円）は、フルーティーなオレンジの香りとヨーグルトのまろやかさが絶妙な一杯。

「シャイクっちのパーソナルトレーニングやさん特製 豆乳バナナ」（880円）は、ヘルシー志向の方にもおすすめ♪

また、「【復刻】ござるっちのたこやきやさんのたこ焼き」（1,980円）や「まめっちのはいしゃさんのサンドイッチプレート」（1,980円）、「マッスルプレート」（1,650円）などの復刻メニューもラインアップ。

どれも遊び心満点で、見るだけでも笑顔になれるラインナップです♡

【カービィカフェ限定】冬の新作メニュー登場！心も体もぽかぽかに♡

コースター＆ブロマイドがもらえる限定ノベルティも！

カプコンカフェでは、オリジナルドリンクを注文すると全9種の中からランダムで1枚のコースターがもらえます。

さらに、カフェメニューの利用3,000円（税込）ごとに「ブロマイド風ポストカード」（全10種の中から1枚）をプレゼント♪

たまごっちの世界観を楽しめる可愛いデザインばかりで、ファンなら全部集めたくなること間違いなし。数量限定なので、早めの来店がおすすめです。

©BANDAI

©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

期間限定♡たまごっちの世界をカプコンカフェで体験しよう

「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」は、かわいくて楽しい限定メニューと特典がいっぱいの夢のコラボ♪

池袋店と梅田店の2店舗で、2025年11月21日（金）から2026年1月15日（木）まで開催されます。たまごっちの世界を“食”で体験できるスペシャルイベントを、ぜひお見逃しなく♡