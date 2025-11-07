水産庁が定めた漁獲可能量（ＴＡＣ）の上限を超えたとして、小型船によるスルメイカ漁に対して先月出された停止命令は、当面続く見込みとなった。５日の水産政策審議会で漁獲枠の拡大が決まったものの、漁獲量がその枠もすでに超過しているため。会議の結果を受け、「イカのまち」函館では、漁業者や市場関係者から落胆の声が上がった。ＪＲ函館駅前、函館朝市内にある「元祖活いか釣堀（つりぼり）」。いつもは行列ができる名