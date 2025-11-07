◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）前週にマレーシアで行われたメイバンク選手権で今季2勝目を挙げた山下美夢有（24＝花王）が3連続を含む7バーディー、ボギーなしの65をマークし、首位発進。日本勢では10年の宮里藍以来2人目の米ツアー2週連続Vへ最高のスタートを切り「前半はショットが良くなかったけど、耐えて、ボギーを打たないゴルフが