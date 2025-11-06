経営再建中の日産自動車は、今年度の中間決算で最終損益を2219億円の赤字と発表しました。本業の不振に加え、アメリカの関税政策の影響も大きく受けています。日産自動車が発表した、ことし4月から9月までの決算は営業損益が277億円の赤字で、最終損益は2219億円の赤字でした。アメリカの関税政策による影響が営業利益を1497億円押し下げていて、エスピノーサ社長は「大きな逆風」と語りました。一方、今年度1年間の営業損益は過去