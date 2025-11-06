子供用の自転車に尿をかけた疑いで逮捕された男性が不起訴処分になりました。男性は2024年11月、東京・新宿区などの住宅に侵入し、注射器などに入れた自分の尿を子供用の自転車にかけた疑いで逮捕されました。東京地検は男性について6日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。