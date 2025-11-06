ドジャース大谷翔平投手（３１）に新たな勲章だ。米メディア「ＦＯＸスポーツ」は５日（日本時間６日）、「２０２５年ポストシーズン（ＰＳ）最長本塁打トップ１０」を発表。「大谷の『最高の試合』がトップに」と報じた。ＦＯＸはデータサイエンティストのカーク・ゴールドズベリー氏と共同でリストを作成。１位は大谷が先発投手で１試合３本塁打を放ったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦（１