午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０５０、値下がり銘柄数は４９６、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他製品、電気・ガス、電気機器など。値下がりで目立つのは鉄鋼、陸運、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS