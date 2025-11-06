ブレンダン・ロジャーズが電撃辞任した名門セルティックは、かつて采配を振るったマーティン・オニールらに暫定的に指揮を委ねつつ、新監督を探している。セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は先日、現役時代にマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表のマイケル・キャリックに白羽の矢が立てられる可能性を報じた。引退後、ユナイテッドで暫定的に３試合指揮をとり、直近では２部ミドルスブラを