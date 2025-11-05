新日本プロレスは石井智宏（４９）が右肩鎖関節の脱臼により、今後の大会を欠場すると発表した。復帰時期は未定。新日本によると、石井は１０月２２日（日本時間２３日）に出場した米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（テキサス州サンアントニオ、放送は２５日＝同２６日）で、ユニット「デスライダーズ」のＰＡＣとのシングル戦の最中に、右肩を負傷。試合途中から肩を気にするしぐさが増えており、試合も敗れてい