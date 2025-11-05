流行が拡大しているインフルエンザについて、大分県は5日、例年より1か月早く注意報を発表し、感染対策の徹底を呼びかけています。 【写真を見る】インフルエンザ流行拡大学級・学年閉鎖相次ぐ大分 県のまとめによりますと、11月2日までの1週間で県内58の医療機関に報告されたインフルエンザ患者数は743人となり、前の週から2倍以上に増加しました。 1医療機関当たりの患者数は12.81人と、基準値の10人を超えたことから、県