トヨタ自動車が後場、一時下げ幅を拡大。同社は午後２時２５分に決算発表を行い、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。営業収益は、従来予想の４８兆５０００億円から４９兆円（前期比２．０％増）に、営業利益は３兆２０００億円から３兆４０００億円（同２９．１％減）に見直された。今期の想定為替レートは１ドル＝１４６円（従来１４５円）に修正された。ただ、市場には同利益は３兆７９００億円前後への