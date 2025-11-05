オプロが後場プラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、サブスクビジネス管理サービス「ソアスク」が、タレントマネジメントシステムを中心に人事・組織マネジメント領域のクラウドサービスを展開するＨＲＢｒａｉｎ（東京都港区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 ＨＲＢｒａｉｎでは、契約や請求に関するデータが複数のシステムに分散し、情報共有や入力作業の効率化が課題となって