インソースが反発している。同社は４日の取引終了後、２５年９月期の連結決算発表にあわせ、２６年９月期の業績予想を開示し、今期の売上高が前期比１５．８％増の１６８億円、最終利益が同１２．１％増の４６億３０００万円となる見通しを示した。前期に続き過去最高益を更新する見通し。株価は直近で水準を切り下げていたことから、見直し買いを誘う格好となった。 同社は前期の期末一括配当予想を１円５０銭増額し