コーセーは、2026年1月1日付での持株会社体制への移行に伴い、3月27日付けでコーセーホールディングスの次期社長兼グループCOOに澁澤宏一常務が就任すると発表した。社長交代は約19年ぶりで、創業家以外からの社長選出は初。また、現社長の小林一俊氏は、同日付で代表取締役会長グループCEOに就任する。 【画像をもっと見る】 新社長の澁澤氏は1960年生まれ。1984年にコーセーに入社し、営業やマーケティング部門を経て、中国