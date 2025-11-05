4日、兵庫・加古川市の国道で車14台が絡む事故があり、78歳の男性が死亡し、17人がけがをしました。警察と消防によりますと4日午後4時半ごろ、加古川市の国道250号の交差点で、車14台が絡む多重事故が発生しました。この事故で、78歳の岡本年明さんが車に取り残され、救出されましたが死亡が確認されました。また、17人がけがをしました。警察によりますと、岡本さんが運転する車が信号待ちをしていた車の列に猛スピードで突っ込む