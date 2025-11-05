阪神は４日、球団ＯＢで今季はタイガースアカデミーのコーチを務めた桑原謙太朗氏（４０）が、投手コーチに就任すると発表した。背番号は８１で担当は未定。西宮市内で会見に臨んだ同氏は、３２歳シーズンで最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝いた自身になぞらえ、３０歳以上の投手の奮起に期待を寄せた。黄色いストライプのネクタイに猛虎魂を宿らせて、タテジマ投手陣に思いをはせた。「１２球団トップの投手力を持ってるチーム