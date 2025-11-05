東京・池袋にあるガールズバーの店長の男と従業員の女が女性従業員に暴行を加えるなどして労働を強制したとして、警視庁に再逮捕されたことがわかりました。労働基準法違反の疑いで再逮捕されたのは、東京・池袋にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）と従業員の田野和彩容疑者（21）です。2人は去年10月ごろから、20代の女性従業員に「お前は接客態度が悪いから稼げない」と言い、頭を叩くなどの暴行を加えたり脅迫し