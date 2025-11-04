きょう東証グロース市場に新規上場したＮＥは、午前９時ちょうどに公開価格と同じ７５０円で初値をつけた。直後に７８０円の高値をつけたものの、９時３分には７０４円に下落。その後、初値近辺まで持ち直したが、前場中盤以降からは再び弱含みとなり、７０６円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS