○経済統計・イベントなど ００：００米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ０８：５０日・マネタリーベース ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表 １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １０：４５中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数 １６：００独・製造業新規受注 １６：４５仏・鉱工業生産 １７：５０仏・サービス部門購買担当者