宮地エンジニアリンググループが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに集計中の９月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の２２億円から２８億４０００万円（前年同期比３６．５％減）へ、純利益が１３億円から１８億円（同２０．１％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 売上高は２９０億円から２８３億円（同２１．６％減）へやや下振れたものの、手持ち工事