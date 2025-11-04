バルカーが３日続伸し４０００円台に乗せ、年初来高値を更新している。米投資会社グランサム・マヨ・ヴァン・オッテルロー（マサチューセッツ州）が４日に関東財務局へ大量保有報告書を提出した。新たにバルカーの株式について５％を超えて保有していることが明らかになり、需給思惑的な買いが入っている。大量保有報告書によると、グランサム・マヨ・ヴァン・オッテルローの保有割合は５．１０％