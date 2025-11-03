光がふと頬を照らす瞬間、心まで満たされるような幸福感――。SUQQUが贈る2025年ホリデーコレクションのテーマは「光のユーフォリア」。繊細なパールと艶めきで、内側からあたたかく輝く肌を演出します。数量限定の2つのメイクアップキット「舜華」「光飾」と、人気リップの新色「菫蜜」が登場。白と偏光ピンクが揺らめく限定パッケージにも、冬の魔法を感じて。 光に包まれる多幸感「舜