ハーゲンダッツ ジャパンは、2025年11月4日から期間限定で、バー『ザッハトルテ』と『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』の2品を発売する。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで取り扱う。いずれもヨーロッパ発祥の伝統的なスイーツの味わいを再現した、秋冬にぴったりの贅沢な味わいだという。◆バー『ザッハトルテ』74ml/税込351円濃厚なチョコレートと酸味のあるアプリコットを組み合わせた