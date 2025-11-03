ハーゲンダッツ、本格スイーツの味わいを再現した期間限定商品/バー『ザッハトルテ』、クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』発売

ハーゲンダッツ ジャパンは、2025年11月4日から期間限定で、バー『ザッハトルテ』と『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』の2品を発売する。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで取り扱う。

いずれもヨーロッパ発祥の伝統的なスイーツの味わいを再現した、秋冬にぴったりの贅沢な味わいだという。

◆バー『ザッハトルテ』

74ml/税込351円

濃厚なチョコレートと酸味のあるアプリコットを組み合わせたオーストリア発祥のスイーツ「ザッハトルテ」の味わいを、ハーゲンダッツらしい豊かな食感のバーで表現した。

ダークチョコレートを使用した濃厚でビターなチョコレートアイスクリームを、食感の異なる2種のチョコレートコーティングで包み、コーティングの間には、甘酸っぱいアプリコットソースを入れた。アプリコットソースは、濃厚な味わいのチョコレートとの相性にこだわり、アプリコット本来の香りや風味、酸味を楽しめる味わいに仕上げている。2種のチョコレートコーティングを施すことで、ザッハトルテらしいつややかな見た目に仕上げ、外側はやわらかく内側はパリパリの食感が楽しめる。

バー『ザッハトルテ』断面

【種類別】

アイスクリーム

【成分】

無脂乳固形分7.0%、乳脂肪分14.0%、卵脂肪分0.8%、チョコレート脂肪分2.0%、果汁･果肉6%

【原材料名】

チョコレートコーチング(国内製造)、クリーム、アプリコットソース、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、チョコレート、ココアパウダー/植物レシチン、安定剤(ペクチン)、バニラ香料、(一部に乳成分･卵･大豆を含む)

ハーゲンダッツ バー『ザッハトルテ』

◆クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』

60ml/税込351円

フランスの伝統的なりんごスイーツ「タルトタタン」を、豊かな食感のクリスピーサンドでアレンジ。ほろ苦いカラメルバターアイスクリームの中に、しっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉を加え、カラメルコーティングで包み、ウエハースで挟んだ。りんごの酸味とカラメルのほろ苦さが楽しめる贅沢な味わいだという。

ベースのカラメルバターアイスクリームには、焦がしバターオイルを加えることで、濃厚でスイーツらしい上品な味わいを表現した。カラメリゼしたりんご果肉は、味わいや食感の異なる複数のりんごをブレンドし、大きめにカットすることで果実の存在感を際立たせている。

さらに、​タルトらしさを演出するウエハースのサクサクとした食感と、カラメルコーティングのパリパリとした食感の違いも楽しめる。

クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』断面

【種類別】

アイスクリーム​

【成分】

無脂乳固形分7.0%、乳脂肪分10.5%、卵脂肪分0.7%、果汁･果肉17%​

【原材料名】

ホワイトチョコレートコーチング(国内製造)、クリーム、りんごプレザーブ​(カラメルソース入り)、脱脂濃縮乳、ウエハース、砂糖、ミルクコーチング​(植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖)、カラメルチョコレートコーチング(植物油脂、乳糖、​粉末カラメルソース、砂糖、ココアバター、ココアパウダー)、卵黄、​カラメルパウダー、バターオイル/植物レシチン、安定剤(ペクチン)、カラメル色素、(一部に乳成分･卵･小麦･大豆･りんご･アーモンドを含む)​

クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』パッケージ

ハーゲンダッツ クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』

