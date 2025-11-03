薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（68）が3日までに更新された、千原ジュニアのYouTubeチャンネルに出演。覚醒剤に手を出したきっかけとなる人物の素性を改めて明かした。今回の動画では、ジュニアが田代氏の波乱の半生をさまざまな角度から深堀りして聞くなどした。その中で、覚醒剤に手を出した件の話になり、ジュニアは「クスリですか。それはどういうアレなんですか？精神的なことなんですか？」とぶつけた