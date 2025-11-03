日曜日の歌舞伎町の映画館で、刃物を持って暴れた女が取り押さえられました。2日午後7時ごろ、東京・新宿区歌舞伎町の映画館のロビーで、若い女が突然、包丁を持ち、奇声をあげるなどして暴れましたが、駆けつけた警察官に確保されました。けが人はいませんでした。女は、支離滅裂なことを話していて、警視庁が事情を聴いています。