これが天国か……！ YouTubeチャンネル「りらんと三姉妹猫ちゃんねる」では、お化粧中の飼い主さんの膝へ続々と登りに来る子猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいいが渋滞してる」「素晴らしい光景とはまさにこのこと！」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが続々と《飼い主さんの膝の上》に集合する子猫3姉妹の姿です！長女「私も乗るのニャ」次女「私も行こうかニャ